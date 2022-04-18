​​​​​​​تحالف الفتح يدين هجمات الاحتلال التركي على باشور ويدعو الكاظمي إلى إيقافها

وقال الفتلاوي في حديث لوكالة Rojnews إن "الصمت الحكومي جعل تركيا تنتهك السيادة العراقية باستمرار"، وأكد أن "ما يحصل في إقليم كردستان كارثة حقيقية نتيجة هجمات الاحتلال التركي".

وأضاف أن "تركيا تخطط لاحتلال شنكال ومدن أخرى لذا على القوى الوطنية التحرك ضد مخططات تركيا القائمة على الإرهاب"، مطالباً "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بالتحرك لأجل وقف هجمات تركيا وانتهاكاتها المتواصلة ضد سيادة البلاد".

الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي أعلنت فجر اليوم الإثنين، إطلاق هجوم إبادة جديد ضد قوات الكريلا والكرد، والذي جاء بعد 3 أيام من لقاء مسرور البرزاني وأردوغان ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في مدينة اسطنبول التركية في الـ 15 من شهر نيسان الجاري.

(ف)