​​​​​​​تحالف الفتح يعتبر تصريحات أوغلو

قال النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، لوسائل إعلام عراقية إن "تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اعلان احتلال صريح وهذا مرفوض ولن نقبل ببقاء تلك القوات المحتلة داخل الأراضي العراقية، خصوصاً مع وجود قرار برلماني يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق"، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وبيّن عليوي أن "وزارة الخارجية العراقية، مطالبة باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية التركي، وإصرار أنقرة على بقاء قواتها المحتلة في شمال العراق".

ودعا، "إلى التحرك نحو المجتمع الدولي لإخراج تلك القوات التي تشكّل تهديداً للأمن القومي العراقي".

وكان وزير خارجية دولة الاحتلال التركي قد استبق اجتماع وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا المزمع عقده اليوم، بالإصرار على مواصلة الاحتلال لشمال العراق وسوريا.

وأكد في تصريحات صحفية أن قوات بلاده لن تنسحب من شمال العراق وسوريا.

وتذرّع أوغلو الذي دعمت بلاده مرتزقة داعش والنصرة وحضنت متزعميها في المناطق التي تحتلها من سوريا، أن بلاده باقية في سوريا بحجة "مكافحة الإرهاب".

وعبّر عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بعد تصريحات وزير خارجية الاحتلال التركي مولود تشاويش أوغلو.

واستنكر العراقيون تلك التصريحات الاستفزازية، متسائلين عن دور الجهات المعنية في الحفاظ على السيادة من الاعتداءات التركية، وأكدوا أن "مثل هكذا تصريحات تعتبر تحدياً واضحاً للحكومة العراقية".

(د ع)