وانطلقت صباح اليوم أعمال الكونفرانس الثالث لاتحاد المرأة الحرة في الشهباء تحت شعار "بنضال هفرين وزهرة سننهي الاحتلال ونضمن ثورة المرأة" في صالة الثقافة والفن بناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وبعد قراءة وتقييم التقرير السنوي للاتحاد من قبل الحاضرات، تم قراءة مسودة النظام الداخلي لاتحاد المرأة الحرة في الشهباء من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء وفاء حسين، وإجراء جملة من التغييرات، منها تغير الاسم من اتحاد المرأة الحرة في الشهباء إلى مجلس اتحاد المرأة الحرة للشهباء.

وتمّت المصادقة عليه من قبل الحاضرات.

كما اتّخذ في الكونفرانس جملة من القرارات ومن ضمنها: "النضال الدؤوب من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً وأخذ فكره وفلسفته أساساً لجميع الفعاليات والنشاطات، والاستمرار في نشر فكر وفلسفة القائد وتوعية المرأة والرجل للتخلص من الذهنية الذكورية سواء من خلال الزيارات والاجتماعات والتدريبات وتضمن جميع المكونات، بالإضافة إلى تفعيل الكومينات ووضع ممثلة لمجلس المرأة الحرة للشهباء في جميع الكومينات، ومحاربة المفاهيم والعادات والتقاليد التي تقف أمام تحرر المرأة والوقوف بجانب كل امرأة تتعرّض للعنف، بالإضافة إلى الاستمرار في المشاريع الاقتصادية لمجلس المرأة حسب الإمكانيات المتوفّرة، والاستمرار في التدريبات المفتوحة المغلقة لكافة النساء والرجال والتدريبات على كتب القائد عبد الله أوجلان، وترميم شواغر من المرأة في الكومينات حسب الحاجة، دعم القوات العسكرية ووحدات حماية المرأة، ودعم حركة المرأة الشابة من قبل العضوات والإداريات.

ومن ثمّ أجريت الانتخابات، حيث تمّ انتخاب ثلاثة أعضاء في المنسقية الجديدة للمجلس المرأة الحرة للشهباء، وهنّ "رحاب جبو، صباح الناصر، وزهرة كالو" بالإضافة إلى عضوات المجلس.

واختتمت أعمال الكونفرانس بأداء عضوات المجلس والمنسقية القسم أمام الحاضرات.

(م ح)

ANHA