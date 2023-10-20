​​​​​​​تفشي الكوليرا في أكثر من 30 دولة من بينها سوريا

أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف بأن "عدد البلاغات عن "الكوليرا"، عام 2022، تضاعف مقارنة بعام 2021"، محذراً من عام أسوأ، حيث شهدت 31 دولة على الأقل تفشي "الكوليرا" عام 2023، وهناك مليار شخص في دائرة الخطر".

وأضاف غيبريسوس: "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو".

وأشار غيبريسوس إلى أن: "أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حالياً في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي، في جنوب القارة الأفريقية، تم إحراز تقدّم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي، ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على "الكوليرا"، منذ سنوات عديدة".

ولفت المدير العام الانتباه إلى "وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح "الكوليرا الفموي"، ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة "الكوليرا"، حسب قوله.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة، مطلع تشرين الأول الجاري، تجاوز عدد حالات الإصابة بـ "الكوليرا" 582 ألفاً منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.

(د ع)