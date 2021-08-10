​​​​​​​طفل يتعرض لضرب وحشي من قبل الجندرمة التركية على الشريط الحدودي 

الطفل يدعى عبد العزيز نجدت موسى ويبلغ من العمر 16 عاماً، من أهالي مدينة الحسكة.

وبحسب ما نقله لمراسلتنا فإنه وقع في يد الجندرمة التركية أثناء محاولته اجتياز الشريط الحدودي نحو باكور كردستان في حوالي الساعة 01.00 من ليلة الاثنين- الثلاثاء.

هذا وتعرض الطفل لرضوض في أنحاء جسمه وتأذى وجهه بشكل كامل نتيجة الضرب الوحشي .

وقال عزيز:" إن مجموعة من 6 عناصر قاموا بضربه مستخدمين أدوات حادة وسكاكين"، وأضاف أن الجندرمة رمته من أعلى الجدار الحدودي على الأرض في ساعات الصباح الأولى من اليوم، قبل أن يتم إسعافه .

وفي يوم 8 آب الجاري تعرضت طفلة وامرأة للاغتصاب على يد الجندرمة التركية (حرس الحدود) التي انهالت بالضرب على عدد من الشبان وذلك أثناء عبورهم الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة قامشلو وأراضي باكور كردستان أيضاً.

(أح/سـ)

ANHA