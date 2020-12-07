​​​​​​​طفل آخر يفقد حياته خلال الاحتجاجات بنيران القوّات الأمنيّة في إقليم كردستان

واقتحم متظاهرون خرجوا احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. مساء اليوم الاثنين، مقرّات الأحزاب الكردية في بلدة كفري بمنطقة كرميان، وأضرموا النيران فيها.

وخلال محاولة السلطات الأمنية في إقليم كردستان فض التظاهرات عبر إطلاق الرصاص الحي، أدى ذلك إلى إصابة أحد المتظاهرين يدعى "آكو سلمان" ويبلغ من العمر 17 عاماً بجراح بليغة، ليفقد حياته فيما بعد متأثّراً بجراحه.

ويعد هذا ثاني متظاهر يفقد حياته خلال الاحتجاجات التي تعم البلاد، حيث فقد قبلها مساء اليوم طفل يبلغ من العمر 16 عاماً لحياته خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جمجمال.

ويتجمّع المتظاهرون في الوقت الحالي حول مقرّات الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير.

وفي نفس السياق خرجت تظاهرة في مدينة شارازور بمحافظة السليمانية، مساء اليوم، وانطلقت التظاهرة من وسط سوق المدينة، وأغلق المتظاهرون طرقات المدينة عبر إشعال النيران بالإطارات.

وخلال هذه المظاهرات أصيب أحد المتظاهرين بجراح، إثر إطلاق السلطات الأمنية النار على المحتجين.

وفي سياق ذلك، أفاد الناطق باسم مشفى الشهيد رؤوف بك في مدينة شارازور، كمال أحمد لوكالة Rojnews بوصول شاب يبلغ من العمر 27 عاماً ويدعى سامان حسين إلى قسم الإسعاف في المشفى. مشيراً إلى أنّ “الشاب تعرّض إلى طلق ناري في ساقه، وجرى نقله إلى مشفى السليمانية بعد إجراء الإسعافات الأولية له.”

المصدر: روج نيوز