​​​​​​​تفجير يستهدف رتلًا تابعًا للتحالف الدولي في ذي قار

واستهدف التفجير الذي وقع صباح اليوم، رتلاً تابعًا لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة ذي قار جنوب العراق، وقالت وسائل إعلامية من بينها قناة "العربية"، ووكالة "شفق نيوز" العراقية إنه وقع على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تسمّه أن التفجير تم باستخدام عبوة ناسفة استهدفت الرتل وهو عبارة عن دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي، ولم يوضح حجم الأضرار التي خلفها التفجير، فيما لم يصدر عن قوات التحالف أو السلطات العراقية أي تعقيب رسمي.

هذا وتتعرض بين الحين والآخر، الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات لهجمات بعبوات ناسفة، وتزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء والقواعد الأمريكية في البلاد.

وفي السياق، طالبت قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، البالغ عددهم 2500 جندي من أصل 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي التي تنتشر في العراق ضمن الحرب على مرتزقة داعش.

(د ي)