وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل امرأة، وهي زوجة "قيادي سابق" من المسلحين المحليين، وإصابة 6 من أفراد عائلته (امرأتان و4 أطفال) جراء انفجار عبوة ناسفة بمنزلهم الواقع في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

ووفقاً للمرصد فإن "القيادي" الذي جرى استهداف منزله كان ضمن "مجموعة معارضة" في درعا جنوب سوريا، قبيل سيطرة حكومة دمشق على المنطقة في تموز 2018، وهو أحد المطلوبين الذين طالبت حكومة دمشق بتهجيرهم نحو الشمال السوري في كانون الثاني/ يناير من عام 2021، وسبق أن تلقى تهديدات بالقتل هو وعائلته من "رئيس فرع الأمن العسكري" بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 299 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 255 شخص، هم: 127 من المدنيين بينهم 3 نساء و5 أطفال، و105 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و12 من المسلحين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق بداعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من "الفيلق الخامس" والمسلحين الموالين لروسيا.

(د ع)