​​​​​​​تفجير يستهدف أكبر مساجد كابول وإصابة 6 أشخاص

وتعرض مسجد "بول خاشتي"، الذي يعد أكبر مسجد بالعاصمة الأفغانية ويقع في منطقة مزدحمة في كابول، لتفجير أسفر عن وقوع جرحى.

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية أن شرطة حركة طالبان في كابول أكدت الحادث، وقالت إن "الانفجار نجم عن قنبلة يدوية".

وأضافت الوكالة أن التفجير وقع داخل مسجد بول خاشتي بالعاصمة كابول، مشيرة إلى أنه وقع أثناء وجود عدد كبير من المصلين وقبل بدء صلاة الجماعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في مكان الحادث، قولها إن "الانفجار أسفر عن إصابة 6 من المصلين بجروح"، فيما أشار شهود عيان إلى أن الانفجار وقع أثناء الصلاة.

(ش ع)