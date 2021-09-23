​​​​​​​تفجير قنبلة صوتية في مدينة عفرين المحتلة

فجّر مجهولون قنبلة صوتية في حي الأشرفية في مدينة عفرين المحتلة، اليوم الخميس.
خبر 2021-09-23T11:59:00 مركز الأخبار

وقالت مصادر لوكالتنا إن التفجير لم يسفر عن أضرار تذكر.

(م)

ANHA


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