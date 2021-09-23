تفجير قنبلة صوتية في مدينة عفرين المحتلة فجّر مجهولون قنبلة صوتية في حي الأشرفية في مدينة عفرين المحتلة، اليوم الخميس. خبر 23 أيلول 2021, الخميس - 11:59 2021-09-23T11:59:00 مركز الأخبار وقالت مصادر لوكالتنا إن التفجير لم يسفر عن أضرار تذكر. (م) ANHA إقرأ أيضاً المقاتلات الحربية الروسية تشنّ غارات على ريف إدلب في إطار تصعيدها المستمر قبل اللقاء المزمع بين بوتي... الطفلة روليف علي تفقد حياتها بعد إصابتها البليغة جراء انفجار لغم فقدت الطفلة روليف محمد علي، من مهجّري مدينة عفرين... قائد مجلس تل أبيض العسكري: قواتنا كبّدت العدو خسائر في العدة والعتاد أكد قائد مجلس تل أبيض العسكري، رياض الخ... الموقع القديم