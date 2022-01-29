​​​​​​​تفجير مجهول المصدر يستهدف رئيس الأمن في ولاية بنجشير الأفغانية

وأفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، في خبر عاجل، بأن انفجاراً استهدف موكب عبد الحميد خراساني، رئيس الأمن في ولاية بنجشير الواقعة شمال أفغانستان.

وأوضحت الوكالة أن "الانفجار الذي استهدف موكب خراساني شديد للغاية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد تفاصيل عن كيفية حدوث الانفجار والأضرار".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن خراساني استقالته على خلفية "مشاكل داخلية"، لكن حركة طالبان رفضتها حينها ووعدته بحل دوافع إعلان تخليه عن منصبه.

وسبق أن عينت الحركة خراساني في هذا المنصب بعد فرض سيطرتها على مساحات واسعة من ولاية بنجشير.

ووادي بنجشير هو المنطقة الوحيدة في أفغانستان التي لم يتم الاستيلاء عليها بشكل كامل من قبل حركة طالبان منذ أن فرضت سيطرتها على كامل البلاد في آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية والأجنبية.

ولا يزال القائد العسكري والسياسي أحمد شاه مسعود يقود قوات جبهة المقاومة الوطنية ضد حركة طالبان في ولاية بنجشير، وأكدت أن قواتها تسيطر على 60 % من مناطق الولاية.

(د ع)