​​​​​​​تفجير انتحاري تتبناه طالبان يوقع قتلى وإصابات في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا بقنبلة استهدف دورية، الأربعاء، في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وجاء الانفجار، الذي أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه في رسالة نصية لرويترز، بعد أن أنهت الحركة وقف إطلاق النار مع الحكومة هذا الأسبوع.

وقال المسؤول بالشرطة عبد الحق لرويترز "انفجار قنبلة استهدف دورية للشرطة وأسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا، بينهم 15 شرطيا".

وتابع: "من بين هؤلاء، مات شرطي وامرأة وطفل". وأضاف أن الدورية كانت تحرس فريقا للتطعيم ضد شلل الأطفال وقت التفجير الانتحاري.

(م ش)