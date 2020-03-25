​​​​​​​تفجير انتحاري في كابول: أربعة قتلى إثر انفجار في معبد السيخ و 200 محاصر

وأفادت صحيفة الميرور البريطانية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في تفجير انتحاري في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان إن قوات الأمن الأفغانية أغلقت المنطقة، وتواجه المهاجمين، وأضاف" ليس من الواضح حالياً عدد المهاجمين الذين كانوا أو من كانوا".

لكن ناريندر سينغ خالسا، عضو البرلمان الذي يمثل طائفة السيخ الصغيرة ، قال إن لديه تقارير عن مقتل أربعة أشخاص وحوالي 200 شخص محاصرين داخل المعبد في هجوم الصباح الباكر، وقال "دخل ثلاثة انتحاريين إلى دار أمسالا المليئة بالمصلين السيخ، واشتبكت القوات الأفغانية مع المهاجمين".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن قوات الأمن الأفغانية طهرت طابقاً واحداً من المجمع، وتتحرك ببطء لمحاولة تفادي سقوط ضحايا مدنيين.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة أنها ستخفض مساعدتها للحكومة الأفغانية بمقدار مليار دولار، حيث لم يتوصل القادة السياسيون المتنازعون إلى اتفاق، وتشكيل فريق للتفاوض مع طالبان.

وأبرمت الولايات المتحدة الشهر الماضي صفقة مع طالبان بشأن انسحاب القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، دون أن يشمل الاتفاق مرتزقة داعش.

(م ش)