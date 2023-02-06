​​​​​​​تفعيل الخطوط الساخنة في شمال وشرق سوريا لاستقبال بلاغات الزلزال

ونشرت غرفة عمليات الهلال الأحمر الكردي، أرقام الخطوط الساخنة على موقعها الرسمي، لاستقبال البلاغات في حال وقوع أي طارئ جراء الزلزال الذي تأثرت به شمال وشرق سوريا ومناطق أخرى عديدة في سوريا.
وخصصت الغرفة الأرقام التالية كخطوط ساخنة:
- 0932125933
- 0949356870
- 0935288541
أما الرقم التالي فهو خط ساخن لاستقبال البلاغات عبر تطبيق الواتساب:
- 0968770447
وكانت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد كشفت في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن ارتدادات الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا فجر اليوم وتأثرت به عدة دول في المنطقة منها سوريا، قد أسفر عن فقدان 6 لحياتهم وإصابة 44 آخرين في مناطق شمال وشرق سوريا.
(س ر)
ANHA