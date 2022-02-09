​​​​​​​تفاؤل يسود أوساط القوى الغربية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن الاتفاق الذي سيتم إحياؤه لكبح البرنامج النووي الإيراني "يلوح في الأفق" مع استئناف المحادثات الدولية في فيينا، بحسب صحيفة العرب نيوز السعودية.

وعاد مفاوضون من إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا إلى فندق "Palais Coburg" الفاخر في العاصمة النمساوية بعد استراحة الشهر الماضي للتشاور مع حكوماتهم، كما تشارك الولايات المتحدة في المحادثات بشكل غير مباشر.

والهدف هو استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والتي انهارت عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة.

وحدت خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) من تطوير إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية "إن الاتفاق الذي يعالج المخاوف الأساسية لجميع الأطراف يلوح في الأفق، لكن إذا لم يتم التوصل إليه في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الإجابات "التي تأتي بها الولايات المتحدة إلى فيينا ستحدد متى يمكننا التوصل إلى اتفاق. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات".

وقال المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف إن "فرق التفاوض على وشك الوصول الى اتفاق. تمت صياغة مسوّدة الوثيقة النهائية".

هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى مزيد من العمل، ولكن هذا المستند موجود بالفعل على الطاولة".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن المحادثات وصلت الى "اللحظة الحاسمة".

ومع ذلك، حذرت مجموعة قوية من 33 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن من أنهم سيعملون على إحباط أي صفقة جديدة ما لم يراجعها الكونغرس ويصوت على شروطها.

بقيادة السناتور تيد كروز، المعارض منذ فترة طويلة للاتفاق النووي لعام 2015، أخبر أعضاء مجلس الشيوخ بايدن أنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والرافعة المالية المتاحة".

(م ش)