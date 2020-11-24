​​​​​​​تفاصيل قرار الحظر الكلي في قامشلو والحسكة

أصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة بياناً، كشفت خلاله بنود قرار الحظر الكلي الذي سيفرض في مدينة قامشلو والحسكة إثر ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدنيتين خلال الأيام الماضية، وجاء في البيان:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً على قرار المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا رقم /198/ بتاريخ 21/11/2020 بخصوص قرار الحظر.

خلية الازمة في إقليم الجزيرة تقرر:

1ـ يفرض حظر كامل في مدينة قامشلو والحسكة، ولمدّة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الخميس الواقع 26/11/2020 ولغاية 5/12/2020.

2ـ تغلق كافة المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كافة مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة الحظر.

3ـ إيقاف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

4ـ تغلق كافة المؤسسات والدوائر الرسمية العامة في قامشلو والحسكة باستثناء الدوائر الخدمية وضمن عدد محدد.

5ـ يسمح لسوق الهال العام بقامشلو والحسكة بفتحها منذ ساعات الصباح الباكرة إلى الساعة الـ 10 صباحاً.

6ـ يستثنى من الحظر المنظمات الإنسانية والإعلاميين وفق مهماتهم الرسمية المتبعة اصولاً.

7ـ خلال فترة الحظر يتم تعقيم كافة مؤسسات الإدارة في إقليم الجزيرة وكافة المدارس.

8ـ تقوم كافة المؤسسات الإعلامية بإرشاد وتوعية الأخوة المواطنين للأخذ بوسائل الوقائية الشخصية والتباعد الاجتماعي وجعها جزءاً من حياتهم اليومية لحين الانتهاء من هذا الوباء.

9ـ يستثنى من هذا الحظر كافة المشافي والافران أما الصيدليات فتنظم لها جداول مناوبة من قبل هيئة ولجنة الصحة اتحاد الصيادلة.

10ـ تسهيل حركة الأخوة المزارعين وتوزيع المحروقات للإخوة المواطنين.

11ـ على قوى الامن الداخلي تطبيق إجراءات الحظر وفق مضمون القرار.

12ـ يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(أ ب)