​​​​​​​تفاصيل الجهود الكبيرة لمواجهة الصين تظهر في مجلس الشيوخ الأميركي

وينص مشروع الإجراء المقدم من الكونغرس الأميركي، والذي يحمل عنوان "قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021"، على اتخاذ مبادرات دبلوماسية واستراتيجية لمواجهة بكين، مما يعكس المشاعر المتشددة بشأن التعامل مع الصين من جانب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

وكانت وكالة رويترز أول من ذكرت ذلك في وقت سابق يوم الخميس.

ويتناول مشروع القانون المؤلف من 280 صفحة المنافسة الاقتصادية مع الصين، وكذلك القيم الإنسانية والديمقراطية.

ويشدد المشروع على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف السياسية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ودعا إلى الإنفاق للقيام بذلك، قائلًا إن على الكونغرس ضمان "توافق الميزانية الفيدرالية بشكل صحيح" مع الضرورة الاستراتيجية للتنافس مع الصين.

ويوصي مشروع القانون بما مجموعه 655 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للمنطقة للسنة المالية 2022 حتى 2026، وما مجموعه 450 مليون دولار لمبادرة الأمن البحري للمحيطين الهندي والهادئ والبرامج ذات الصلة لنفس الفترة.

ويدعو مشروع القانون إلى شراكة معززة مع تايوان، واصفًا الجزيرة بأنها "جزء حيوي من استراتيجية الولايات المتحدة للمحيطين الهندي والهادئ"، ويقول إنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود على تفاعل المسؤولين الأميركيين مع نظرائهم التايوانيين.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن على واشنطن تشجيع الحلفاء على فعل المزيد بشأن "السلوك العدواني والحازم" لبكين، بما في ذلك العمل معًا بشأن الحد من التسلح.

(م ش)