​​​​​​​تفاصيل الهجوم التركي بطائرة مسيّرة على عضو قيادة المجلس العسكري السرياني في تل تمر

شهدت ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة يوم أمس الأحد، هجوماً عنيفاً شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، استهدف فيه عدة قرى بريف الناحية الشمالي والغربي، ليعاود الاحتلال استهداف محطة كهرباء تل تمر في ساعات الليل الأخيرة، بالإضافة إلى استهداف المنسقين مع القوات الروسية عن طريق المسيّرات.

وأدى الاستهداف، إلى إصابة عضو القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني، أورم ماروكي، ومترجم برفقة القوات الروسية، حسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية، نشر ليلة أمس.

وفي متابعة لتفاصيل الهجوم التقت وكالتنا بالمترجم في مركز تنسيق المجلس العسكري السرياني مع القوات الروسية في ناحية تل تمر، فاديم الأحمد، ليروي حيثيات الهجوم الذي تعرضا له، قائلاً: "نحن المنسقون مع القوات الروسية في تل تمر، شهدنا ليلة أمس قصفاً عنيفاً على ناحية تل تمر، من قبل الدولة التركية التي استهدفت نقاط الحكومة السورية، ومركز تحويل الكهرباء".

وتابع: "ومع سيادة الهدوء توجهنا أنا والرفيق أورم ماروكي، إلى النقاط التي تم استهدافها للتحري عما جرى، وللكشف عن الأضرار الناجمة، وفقاً ما تمليه علينا مهامنا".

مضيفاً "بعد الكشف عن الأضرار وخلال تجولنا في المكان، تم استهدافنا من خلال طائرة مسيّرة، حيث لم تبعد القذيفة عنا كثيراً، ليتم بعدها استهدافنا بقذائف المدفعية، ونتيجة القصف العنيف وملاحقتنا من قبل المسيّرات التركية، وسقوط القذائف علينا، أصيب الرفيق أورم ماروكي، وأصبت أنا".

وأكد الأحمد أنهم التقوا بالقوات الروسية عقب الاستهداف، وقدموا لها كل ما وثقوه، وطالبوها باتخاذ موقف حيال الأمر، إلا أن القوات اكتفت بالقول إنهم قدموا هذا الأحداث لقيادتهم.

وانتقد الأحمد في حديثه لوكالتنا، القوات الروسية على صمتها حيال هذه الهجمات، وبشكل خاص هجوم يوم أمس الذي استهدف المنسقين مع الجانب الروسي، مطالباً الأخير بتقديم توضيح.

ولمعرفة الموقف الروسي، توجه مراسلنا بالسؤال إلى أحد قادة القوات الروسية التي جابت مكان الهجوم اليوم، إلا أنه رفض التعليق.

هذا وأسفر هجوم ليلة أمس على ناحية تل تمر، وزركان عن خروج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بحسب توضيح لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة نشر على موقعها الرسمي، ليلة أمس عقب الهجوم.

(أم)

ANHA