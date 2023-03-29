​​​​​​​تفاقم معاناة المهجّرين في رمضان

يقضي سكّان عفرين والشهباء شهر رمضان هذا العام في ظلّ حصار حكومة دمشق وهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وكشف مهجّرو عفرين القاطنين في المخيّمات بالشهباء أنّ الحصار لا يسمح بدخول الاحتياجات اللازمة إلى المنطقة بالشكل الكافي، ما أدّى إلى نقصٍ في المواد وغلاءٍ في الأسعار.

تعليقاً على هذا، قالت المواطنة أمينة عبد الياسين من مهجري ناحية راجو ومن قاطنات مخيّم برخدان: "هذا هو رمضاننا السادس ونحن لا زلنا خارج منازلنا وبعيدون عن أرضنا. نرجو أنّ يمنّ الله علينا بالرحمة فنعود إلى ديارنا في أقرب وقت. أمنيتنا هي أرضنا".

وأشارت أمينة إلى أنّ سياسات حكومة دمشق حيال أهالي عفرين تسبّبت بغلاء أسعار الأغذية والخضروات، لذا لا يستطيعون تأمين كافة احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

وأكّدت المهجرة فاطمة محمد وهي أيضاً من قاطنات مخيّم برخدان على أنّهم لا يستطيعون شراء كافة احتياجاتهم من الأغذية بسبب غلاء الأسعار.

فيما أوضح المهجّر عمر حمكي أنّ الحصار المفروض على المنطقة فاقم من معاناة الأهالي أكثر مقارنة بالسنوات السابقة.

(ز ش/ر)

ANHA