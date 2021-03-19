​​​​​​​TEV-DEM: نوروز هذا العام سيكون أساس حرية أوجلان وتحرير المناطق المحتلة

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بيانًا بمناسبة حلول نوروز، المصادف 21 آذار، قالت فيه:

"بروح انتصار مقاومة غاري نتقدم بالتهنئة بمناسبة قدوم عيد نوروز هذا العام لعموم شعبنا الكردستاني ولجميع شعوب ميزوبوتاميا ولكل مكونات المنطقة وكل عوائل شهداء الحرية ولجميع المقاتلين على جبهات الشرف والكرامة، وحدات وقوات (QSD -YPG -YPj).

نوروز يمثل في جوهره الميراث الحقيقي لإرادة وحدة الشعوب المقاومة والمناضلة ضد الظلم والقهر وضد أعتى عروش الديكتاتوريات وظُلّام ذلك العصر أصحاب ذهنية إبادة الشعوب وإنكار الثقافات والقيم الأخلاقية المجتمعية.

فشعلة النار المقدسة التي أوقدها كاوا الحداد كانت إشارة إلى النصر وإنهاء الديكتاتورية والعبودية وبداية ولادة يوم جديد وحياة حرة.

لنوروز تاريخ وميراث طويل، ويعتبر من أقدم وأثمن الأعياد الوطنية التي خدمت المجتمع والإرادة، وأصبحت ثقافة مقدسة لدى باقي مكونات ميزوبوتاميا وإلى عصرنا الحالي.

يحتفل به شعبنا الكردي على امتداد آلاف السنين، بدأها من الجبال إلى السجون ومن المدن إلى كل الساحات في عموم كردستان والعالم بفضل التضحيات التي قدّمها شعبنا المقاوم في وجه كل الطغاة والمحتلين.

وبروح نوروز 2021 وتزامنًا مع حملة مرحلة الحرية سنجعل نوروز هذا العام أساسًا لحرية القائد أوجلان وحرية إرادة الشعوب في شمال وشرق سوريا وتحرير كل المناطق المحتلة كعفرين وسري كانيه وكري سبي وباقي المناطق من الاحتلال التركي ومرتزقته.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM على ثقة تامة بأبناء شعبنا وكل شعوب شمال وشرق سوريا، وأينما كانوا سيكون الانضمام والمشاركة باحتفالات نوروز هذا العام عارمًا وكبيرًا بكبرياء عظمة انتصار مقاومة غاري.

عاشت شعلة نوروز رمزًا للمقاومة والحرية".

(ل)

ANHA