​​​​​​​TEV-DEM: نواجه مرحلة مصيرية لنستنفر كل طاقاتنا لحماية قيمنا ومكتسباتنا

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم، بيانا كتابياً حثت فيه أهالي المنطقة والقوى الديمقراطية في العالم لمجابهة مخططات الإبادة العرقية التي تقودها دولة الاحتلال التركي ضد المنطقة.

وجاء في نص البيان:"

تتجه أنظار المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة نحو إصرار الحكومة الفاشية التركية على شن عمليات عسكرية ضد إرادة الشعوب المسالمة في شمال وشرق سوريا، التي دافعت عن نفسها وحمت قيمها وثقافتها في مواجهة الإرهاب لتعيش بسلام وأمان واستقرار، ودون تهديد أو المساس بحدود أي دولة أخرى.

إلا أن دولة الاحتلال التركية تصر على احتلال المزيد من أراضينا وجعلها ساحة من ساحات الإرهاب والارتزاق، والنزعات والصراعات الدموية وحقل تجارب لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، بذريعة حماية أمنها القومي، لتمرير مشروعها الاستيطاني من خلال بناء المستوطنات، ولإنعاش إرهابها الخطير.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحث جميع المكونات في المنطقة التحلي بروح المسؤولية الأخلاقية والوطنية. إننا نواجه مرحلة جديدة من المراحل المصيرية. لنستنفر كل طاقاتنا لحماية قيمنا ومكتسباتنا بروح حرب الشعب الثورية، لأنها الضمانة الحقيقية للتصدي لسياسات الإبادة والتطهير العرقي ولأي هجوم فاشي تركي على إرادتنا واحتلال أجزاء أخرى من مناطقنا.

كما نناشد جميع القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمعنية بشؤون المرأة والأطفال في المنطقة والعالم الشعور بالمسؤولية والقيام بواجباتهم الأخلاقية لتقديم الدعم والمساندة لمقاومتنا معنويا وأخلاقياً، وإبداء المواقف الإيجابية في مواجهة المخططات العثمانية".

(م)

ANHA