​​​​​​​TEV-DEM: الوضع في عفرين المحتلة من أسوأ الحالات الإنسانية والكارثية

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، اليوم بياناً، على خلفية ارتكاب مرتزقة دولة الاحتلال التركي لمجزرة بحق عائلة في جندريسة، في عفرين المحتلة، عشية نوروز، على إثر إيقادهم لشعلة نوروز.

وأكدت خلاله أن "الوضع في عفرين المحتلة من أسوأ الحالات الإنسانية وكارثية ومقلق بشكل كبير والعيش في ظل الاحتلال التركي والمرتزقة بحد ذاته موت حقيقي والجرائم المرتكبة خير دليل على ذلك الوضع الخطير ونحمّل دولة الاحتلال الفاشي التركي المسؤولية الكاملة".

ودعت "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن للإسراع في التدخل والقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني لحماية أهالي عفرين من المجازر الجماعية وسياسة الإبادة والعمل على إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من كامل منطقة عفرين وباقي المناطق السورية المحتلة".

(ف)