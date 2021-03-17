​​​​​​​TEV-DEM: المعلومات عن تدهور صحة القائد يعني أن هناك مؤامرة جديدة يتم التخطيط لها

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM بيانًا بخصوص الأنباء التي تتحدث عن تدهور صحة القائد أوجلان في سجن إمرالي.

وجاء فيه:

"إن سياسات الدولة التركية الفاشلة ماضية بانتهاكاتها لجميع الحقوق الإنسانية والمواثيق الأممية التي ترعى شؤون المعتقلين السياسيين في العالم. فالسياسة الفاشية التركية تجاه القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي سياسة عدائية وخطيرة، وتسريبها معلومات عن تدهور الحالة الصحية للقائد يعني أن هناك مؤامرة جديدة يتم التخطيط لها من قبل الحزبين التركيين العدالة والتنمية والحزب القومي الفاشيين ضد إرادة القائد عبدلله أوجلان، وذلك بسبب دخول هذا التحالف الفاشي في مأزق كبير، حيث يواجه أشد الأزمات الداخلية والخارجية.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نؤكد أن القائد عبدالله أوجلان الذي يمثل أمل وإرادة الشعوب الحرة، ترى سلامتها في سلامة وصحة القائد أوجلان الذي يملك الحل الأنسب للأزمة التي تعيشها تركيا وعموم المشاكل العالقة في المنطقة، والتخطيط التركي هذا يهدف إلى إعاقة وتدمير الحل الذي سيأتي من إمرالي.

كما ننادي شعبنا الكردي والشعوب المناضلة من أجل الحرية للتضامن مع حرية القائد واستنفار كل الإمكانات للضغط على المجتمع الدولي الغائب عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونحمّل لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT المسؤولية الكاملة عن وضع القائد، ونؤكد المطالبة بإرسال وفد أممي مع المحامين لزيارة القائد أوجلان ورفاقه في إمرالي".

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ANHA