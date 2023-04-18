​​​​​​​TEV-DEM: الأربعاء الأحمر يمثل قيم المساواة والعيش المشترك بين الشعوب

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً بمناسبة عيد الأربعاء الأحمر الذي يصادف 19 نيسان الجاري، دعت فيه القوى الكردستانية لحماية إدارة الإيزيديين الذاتية الديمقراطية.

وجاء في نص البيان:

"بمناسبة حلول عيد الأربعاء الأحمر Çarşema Sor، بداية يوم رأس السنة عند الكرد الإيزيديين، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعموم شعبنا الكردي وعلى وجه الخصوص الكرد الإيزيديين.

كما نتقدم بالتهنئة الخاصة بهذه المناسبة للقائد عبد الله أوجلان الذي أعاد روح الاعتبار والانبعاث لهذه الديانة العريقة ذات الثقافة والميراث التاريخي بين المجتمع الكردستاني وشعوب المنطقة برمتها من خلال فلسفته العصرية.

كما نتقدم بالتهاني لجميع عوائل الشهداء وكل المناضلين والمقاومين على جبهات القتال من قوات الكريلا ووحدات المرأة الحرة - ستار ووحدات حماية الشعب والمرأة ووحدات مقاومة شنكال وقوات سوريا الديمقراطية، الذين كانوا من أوائل المقاومين والمضحين لحماية هذا الميراث التاريخي عند الكرد الإيزيديين من هجمات داعش الإرهابية.

يأتي عيد الأربعاء الأحمر أي رأس السنة الكردية في بداية نيسان الشرقي، وشهر نيسان يعتبر من أقدس أشهر السنة، كبداية تشكل روح الحياة لجميع الكائنات الحية والطبيعة ولتتجدد الحياة فيها مع كل عام.

إن جوهر الأربعاء الأحمر له معان تاريخية عظيمة ومقدسة دينياً ووطنياً بل تمثل الاحترام المتبادل وقبول الآخر على مبدأ المساواة والعدالة والقيم الجوهرية للسلم والعيش المشترك بين جميع مكونات منطقة ميزوبوتاميا، كما هي الحال في كردستان و تجربة تكاتف إرادة شعوب شمال وشرق سوريا.

في الوقت الذي تحتفل فيه شعوب المنطقة بعيد الأربعاء الأحمر هذا العام، مازال المجتمع الإيزيدي المقاوم في شنكال يواجه الصعوبات ومآسي العيش بإرادته، نتيجة الحصار المفروض على إرادة ايزيديي شنكال وحجز إرادة مئات الآلاف من الإيزيديين لسنوات طويلة في المخيمات التابعة لسلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، ومنعهم من العودة إلى شنكال المحررة. الأمر الذي نعتبره إجحافاً وانتهاكاً لحقوق المجتمع الإيزيدي ومحاولة للنيل من إرادتهم.

إننا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM وبهذه المناسبة نهنئ جميع شعوب المنطقة وبكل أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وفي مقدمتهم الكرد الإيزيديين، ونبارك لهم هذا العيد التاريخي الأصيل, وندعو جميع القوى السياسية والوطنية الكردستانية وجميع المنظمات الحقوقية والمدنية لحماية إدارة الإيزيديين الذاتية الديمقراطية في شنكال والعمل على وضع حد للسياسات التي تنتهك حقوق الايزيديين".