​​​​​​​TEV-DEM تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية استمرار الجرائم التركي في عفرين المحتلة

واعتبرت حركة المجتمع الديمقراطي في بيان أصدرته اليوم أن الصمت الدولي عن الجرائم التركية بمثابة شراكة في الجريمة.

وجاء في نص البيان :

مع تزايد الانتهاكات اليومية لدولة الاحتلال الفاشي التركي ومرتزقتها في عفرين من خلال اتباعها لسياسات التغيير الديمغرافي التي تستند إلى تغيير ملامح المنطقة الطبيعية بأكملها من خلال التدمير ونبش الأماكن الأثرية القديمة وسرقتها وتدمير كل المزارات المقدسة لدى سكان المنطقة وارتكابها لمزيد من الجرائم و الانتهاكات الخارجة عن الحقوق وأمام صمت دولي مريع حيال ما تتعرض له منطقة عفرين من إرهاب منظم وممنهج".

واعتبر البيان "هذا الصمت أعطى لاحتلال التركي الشرعية . لذا بدأ يرتكب المزيد من الجرائم ضد القيم الاجتماعية والإنسانية لتضيف اجراما جديدا إلى سجلها الإجرامي".

وأضاف البيان "تدمير ونبش مقبرة الشهداء بجانب مشفى آفرين الذين استشهدوا في مقاومتهم ضد الاحتلال التركي ومرتزقته ودفنوا في هذا الموقع نتيجة القصف الجوي التركي المتواصل على المدينة دون التوقف، واليوم وبعد ثلاثة اعوام من الاحتلال تفبرك سيناريو جديد وخارج عن الأعراف والقيم الاجتماعية بأن هذه المقبرة هي مقبرة جماعية".

وأكد البيان أن تركيا تهدف إلى " تشويه صورة مقاومة العصر ومقاومة وحدات الحماية. الإثباتات الموثقة بسجلات تعود لمؤسسة عوائل الشهداء في عفرين وسجلات وحدات الحماية تثبت مدى نقاق الاحتلال الفاشي".

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نعتبر الأفعال الإرهابية المنظمة والخارجة عن القوانين والمواثيق عمل مداناً وجباناً".

وحمل البيان " المسؤولية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي بقيت دون إبداء موقف يذكر اتجاه القيم المقدسة لدى المجتمعات وبخاصة اتجاه مجتمعنا الكردي".

(م)

ANHA