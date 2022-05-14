​​​​​​​TEV-DEM تدعو القوى الوطنية العربية والكردستانية لحماية المنطقة من العثمانية الجديدة

صعّد جيش الاحتلال التركي، خلال اليومين الفائتين، من هجماته على شمال وشرق سوريا، في ظل عمليات الاستيطان والتغيير الديمغرافي التي ينفذها في المناطق المحتلة.

حركة المجتمع الديمقراطي أصدرت بياناً إلى الرأي العام، طالبت فيه بالوقوف في وجه مشروع العثمانية الجديد.

جاء في بداية بيان TEV-DEM الذي وصلت وكالتنا نسخة عنه: "استهداف الجيش الفاشي التركي لمدينة كوباني المقاومة وقصفه لعدد من القرى بشكل عشوائي وعنيف، جاء بالتزامن مع تعرض جيش الاحتلال التركي وأعوانه المرتزقة لضربات وخسائر فادحة في مناطق الدفاع المشروع، حيث تبيّن مرة أخرى أنه غير قادر على الصمود أمام مقاومة الكريلا، بالرغم من العتاد الهائل وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني معه".

البيان تحدث عن التخبط الكبير الذي يعانيه النظام التركي وجيشه بعد خسائره المتلاحقة، وأشار إلى ما مُني به من خسائر على يد الكريلا، وقال: "ترك عتاده وجثث عساكره، ولاذ جيشه بالفرار من ساحة المعركة دون التمكن من أخذها، وقد أُسقِطت طائرة هليكوبتر من نوع سكورسكي تابعة له، كل هذا شكّل تخبطاً داخلياً له".

حركة المجتمع الديمقراطي، وفي بيانها، أكدت أن حكومة العدالة والتنمية تعيش وضعاً مأساوياً وصعباً، وفاقدة لتوازنها السياسي، بالقول: "تعرضت هذه الحكومة الداعمة للإرهاب العالمي في الفترة الأخيرة لمواقف سلبية ومحرجة نتيجة مظاهرات وعمليات منددة من عدة أطراف في الداخل التركي وخارجها، وخاصة إرادة شعوب شمال وشرق سوريا".

كما تطرق البيان إلى المشروع الاستيطاني للاحتلال التركي "المشروع الاستيطاني العثماني الفاشي التركي الخطير بإرسال مليون لاجئ إلى المناطق المحتلة في سوريا دون أي قرار أممي يذكر، هذه السياسات القذرة التي تتبعها حكومة تحالف بين العدالة والتنمية والحركة القومية تهدف إلى اقتطاع أجزاء من سوريا وإلحاقها كما لواء اسكندرون بتركيا".

هذا وحذر البيان من أن الدولة التركية الفاشية ستصعّد من حربها بشكل أكبر على شمال وشرق سوريا؛ انتقاماً من خسائرها وهزيمتها أمام مقاومة الكريلا ومقاومة الشعوب الحرة.

حركة المجتمع الديمقراطي، وفي بيانها، ناشدت جميع القوى الوطنية والسياسية والديمقراطية العربية والكردستانية وجميع المنظمات الحقوقية والمدنية الانضمام إلى الحملات التضامنية لحماية المنطقة "من الغدر العثماني الجديد ومشروعه الاستيطاني الخطير".

واختتمت بيانها بالقول: "لأنه لم يبقَ شيء بيد حكومة العدالة والتنمية الدموية سوى مشاريع التقسيم والتجزئة لسهولة عملية الاستيطان والمستوطنات والقوة الوحيدة القادرة على إفشال هذه الفاشية ومشاريعها هي مقاومة الكريلا وكل من يقاوم الاحتلال التركي".

(سـ)