​​​​​​​TEV-DEM تدعو العالم لدعم حملة الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

أكدت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، خلال بيان، اليوم الخميس، قرئ من قبل الإدارية في مكتب المرأة بحركة المجتمع الديمقراطي، زينب حسن، في مقرها بمدينة قامشلو، بمشاركة ممثلي وممثلات من الاتحادات واللجان المنضوية تحت سقفها، أنه "مع استمرار الهجمات والاعتداءات من جانب الاحتلال التركي ضد المكتسبات التي تحققت في شمال وشرق سوريا وخاصة قصف الطيران والمسيّرات التي استباحت سماء المنطقة، على الرغم من وجود أميركا وروسيا، فإن هجمات وجرائم الدولة التركية ما تزال تشكل خطراً على حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أهل المنطقة والنازحين الذين لجأوا إليها؛ نتيجة حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها".

وأوضح البيان "نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي أمام أنظار العالم أجمع، من تصعيد العنف بأساليب عديدة وبأدوات وأسلحة مختلفة ومحرمة دولياً، وبشكل لا أخلاقي، فالهجمات التركية ما زالت تستهدف المدنيين العزّل وتنفذ في كل يوم مجزرة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي الحافل بالمجازر وجرائم الحرب المنافية لحقوق الإنسان".

وأعربت حركة المجتمع الديمقراطي عن دعمها ومساندتها "للحملة التي ستطلقها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العاشر من كانون الأول الجاري على منصات التواصل الافتراضي، لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا ووقف آلة الحرب التركية عن ارتكاب مجازر أكثر وجرائم حرب ضد المدنيين".

داعية في ختام بيانها "جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى توحيد الموقف حيال الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق المدنيين، والمشاركة ودعم هذه الحملة لحماية أبناء شعبنا من وحشية وطاغوت دولة الاحتلال التركي".

(كروب/آ)

ANHA