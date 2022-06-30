​​​​​​​TEV-DEM في إقليم الفرات: الاعتداءات التركية تشكل خطراً على مستقبل الحل السياسي في سوريا

شارك العشرات، في البيان الذي أدلت به الحركة اليوم الخميس، في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، وقرأته الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، هدلة حسن.

جاء في نصه: "فيما يخص تهديدات الدولة التركية بشن عملية عسكرية في منبج وتل رفعت وكوباني، فإن مثل هذه الأعمال الاستفزازية من قبل الدولة التركية من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة بحجج وذرائع وهمية لتنفيذ مشروعها العثماني القديم الجديد واستمرار خروقاتها للسيادة السورية".

عدّ البيان "الاعتداءات والتهديدات المستمرة والصارخة على الأراضي السورية وعلى المواطنين ومنازلهم وأرزاقهم وزرع الخوف والهلع في نفوسهم هي لتهجيرهم من قراهم ومدنهم لإحداث تغيير ديمغرافي مما يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل المنطقة وإجهاض لكل التضحيات في سبيل مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة من داعش. كما تشكل خطراً على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا".

مضيفاً "إن أي عملية عسكرية تركية لاحتلال مناطق شرق الفرات هي استهداف لكافة مكونات الشعب السوري من الكرد والعرب والآشور والتركمان والسريان وانتهاك علني وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية".

اعتبر البيان "الاحتلال التركي لبعض المناطق كعفرين ورأس العين وتل أبيض وتهجير سكانها الأصليين وتوطين اللاجئين والنازحين السوريين في مناطق ليست مناطقهم لتغيير ديمغرافية المدن الكردية تجاوزٌ علني للقرار الأممي 2254، الخاص بالتسوية السياسية للوضع في سوريا، كما أن تهديدات الدولة التركية باحتلال المناطق في شمال وشرق سوريا يعد استكمالاً لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من جرائم وحشية بحق جميع المواطنين السوريين الذين أصبحوا ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الأراضي السورية وثمنها الغالي المدفوع من دماء وحياة وأمان السوريين بلا أدنى شك".

مؤكداً أن "سياسة دولة الاحتلال التركي السلبية سياسياً وأمنياً ومائياً وعسكرياً واقتصادياً ضد سوريا عموماً وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص لن تتوقف ما دامت بهذا الشكل ما لم تكن مقرونة بأفعال وخطوات عملية دولية رادعة ومؤثر".

وأعربت مؤسسات المجتمع المدني التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي بغرفها واتحاداتها في كوباني في البيان عن إدانتها واستنكارها "لجميع الاعتداءات التركية على السيادة السورية والأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين وتهديداتها المستمرة، كما نعرب عن انضمامنا إلى البيان الصادر عن الأحزاب السياسية، مطالبين فيه بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا ونطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات التي قامت بها الدولة التركية في الشمال السوري ومحاسبتها على ارتكابها جرائم حرب".

كما دعا البيان في ختامه كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية لأداء "مسؤولياتهم التاريخية أمام الأحداث في سوريا التي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على أراضيها وخاصة في شمال وشرق سوريا كما وندعو الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية للتحرك والعمل الجاد والسريع لوضع حد لتهديدات الدولة التركية باحتلال كوباني ومنبج وتل رفعت والذي يمثل انتهاكاً للسيادة السورية ويقوّض جهود الحلول السياسية وجهود مكافحة الإرهاب. كما نطالب بالعمل الجاد لإصدار قرار ملزم ومحكم وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

(ن ك/د)

ANHA