​​​​​​​TEV-ÇAND  تشييع جثمان الشهيد الفنان ريبر في عامودا

خلال مراسم التشيع ، تحدثت باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ، منور خالد، وقالت:" في شخص الشهيد ريبر والذي كان رفيقاً لي منذ الأيام الأولى من انطلاقة الثورة، نستذكر جميع الشهداء، وننحي اجلالاً لتضحياتهم، رفيقنا ريبر بقي على عهده وبفنه ناضل، ونحن سنبقى على عهدنا بالنضال".

وباسم حركة الثقافة والفن الديمقراطي TEV-ÇAND القى الفنان باران دل بهار كلمة، وتقدم بالعزاء لذوي الشهيد ريبر وقال :" الجهد والنضال الذي بذله رفيقنا ريبر كبير جداً، فقط بعملنا وانجازنا له على أكمل وجه نستطيع أن نكون لائقين بذاك النضال، وكوطني من هذه الارض لم يتوانى ريبر عن القيام بأي عمل يقع على عاتقه، ومنذ أعوام التسعينات دائماً ما كان يعمل دون تردد وحتى اللحظات الأخيرة من حياته كان على رأس عمله وينجز مهامه، وبافتتاح مركز الثقافة والفن في قرية سنجق سعدون القى تحية الوداع علينا، ولأجل كل ذلك رأت حركتنا أن ريبر يستحق أن ينال التكريم".

ومن جانبه تحدث إبراهيم سعيد، باسم ذوي الشهيد ريبر، وجاء في حديثه:" ريبر بفنه عبر عن نفسه وعن شعبه، وعظيم جداً أن تشيع على أرض وطنك".

وتابع" دائماً ما كان يعطي المعنويات لمن حوله، ونحن اليوم نشيعه ونواريه الثرى كفنان وطني قدم الكثير".

وبعد انتهاء الكلمات، قدمت لعائلة الشهيد الفنان ريبر عيسى، وثيقة الكرامة من TEV-ÇAND ، تقديراُ لجهوده، وري بعدها جثمانه الثرى في مزار ناحية عامودا.

(سـ)

ANHA