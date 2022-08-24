​​​​​​​تدريبات واسعة النطاق.. إيران ستطلق 150 طائرة بدون طيار في اختبار للقدرة القتالية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ستجري تدريبات واسعة النطاق باستخدام طائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء، تشمل 150 طائرة بدون طيار، لإظهار القوة العسكرية للبلاد.

ونقل عن نائب منسق القوات المسلحة الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري قوله إنه سيتم اختبار دقة الطائرات بدون طيار وقوتها وتوجيهها وقدراتها القتالية.

وقال الأدميرال سياري "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريب مشترك بطائرات مسيّرة على مستوى القوات الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقاعدة الدفاع الجوي المشتركة في البلاد".

وأضاف إن التدريبات ستجرى "من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان جنوباً إلى شرق وغرب وشمال ووسط البلاد".

وقال الأدميرال "هذا ليس سوى جزء من قوة الطائرات بدون طيار التابعة للجيش الإيراني، الذي ينفذ عمليات في مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال".

وبدأت إيران في تطوير طائرات بدون طيار في الثمانينات خلال حربها مع العراق التي استمرت ثماني سنوات.

وكشف جيشها النقاب عن أول فرقته من السفن والغواصات القادرة على حمل طائرات بدون طيار مسلحة في تموز، عندما قام الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة في الشرق الأوسط.

ونشرت صوراً لمجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار في قاعدة تحت الأرض في مكان لم يكشف عنه في إيران في أيار.

وفي أيار، بث التلفزيون الحكومي لقطات لقاعدة جوية لطائرات بدون طيار تحت سلسلة جبال زاغروس غرب البلاد.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوان اللدودان لإيران، طهران باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ لمهاجمة القوات الأميركية والسفن المرتبطة بإسرائيل في الخليج.

وقالت واشنطن في تموز إن إيران تعتزم تسليم "مئات الطائرات بدون طيار" إلى روسيا لمساعدتها في حربها على أوكرانيا، وهو اتهام نفته طهران ووصفته بأنه "لا أساس له".

(م ش)