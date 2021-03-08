​​​​​​​تدريبات فرنسية – مصرية في البحر الأحمر

وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة، كذلك التدريب على حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

وبحسب بيان القوات المصرية، فقد شارك في التدريب البحري الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" والقرويطة "أبو قير" مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF).

ويأتي هذا التدريب بين الدولتين وسط عداء مشترك مع تركيا وخلافات كبيرة بشأن ملفات عديدة في المنطقة.

(ي ح)