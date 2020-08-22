​​​​​​​تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية بين اليونان والإمارات الأسبوع المقبل

هذا ومن المقرر أن تقوم كل من الإمارات واليونان بإجراء تدريبات عسكرية جوية مشتركة الأسبوع المقبل من خلال إرسال الإمارات مقاتلات من طراز "إف 16" إلى اليونان، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يوناني.

وقال المصدر من دون كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن الطائرات الإماراتية ستُرسل إلى قاعدة على جزيرة كريت.

وأكد أن هذا التدريب يندرج "في إطار التعاون بين وزارات الدفاع والخارجية في البلدين" ولم يعطِ المصدر مزيدًا من التفاصيل، وكما وينسق البلدان بشكل وثيق على الصعيد الاقتصادي.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الجمعة في تغريدة أنه تحدث عبر الهاتف إلى نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشأن التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والوضع في شرق البحر المتوسط.

وتفاقم التوتر في منطقة شرق المتوسط من جديد في الأسابيع الأخيرة بعد حملة تنقيب عن حقول غاز تجريها تركيا في مناطق بحرية تتنازعها مع اليونان.

(م ش)