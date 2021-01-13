​​​​​​​تدريبات عسكرية أميركية يونانية قبرصية شرق المتوسط

وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية في آب/ أغسطس الماضي، أن كلًّا من اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص قد أجرت تدريبات عسكرية جنوب جزيرة كريت شرق المتوسط، بعد تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مؤخرًا.

وبحسب وسائل إعلام، فإن التدريب المشترك يهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات اليونانية والولايات المتحدة الأميركية وقبرص.

وقالت الوزارة في بيان إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك شرق المتوسط في إطار "مبادرة التعاون الرباعية (إس كيو أيه دي) ".

وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز شرق المتوسط في السنوات الماضية، توترًا شديدًا بين أنقرة وأثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

وكانت تركيا قد أرسلت منذ العاشر من آب/ أغسطس سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنًا حربية بدورها في المنطقة.

(د أ)