​​​​​​​تدمير صواريخ كروز في شبه جزيرة القرم.. روسيا تحقق في الهجوم

أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، المعيّن من قبل روسيا، أن هجوم المسيّرات لم يؤدِ إلى إلحاق أضرار بالسكك الحديدية والبنية التحتية.

وقال كريوتشكوف عبر قناته على تليغرام، اليوم الثلاثاء، إن السكك الحديدية لم تتضرر، مؤكداً أن القطارات تعمل وفقاً للمواعيد المحددة".

يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس بأن انفجاراً وقع في جانكوي، أدى لتدمير صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر كي إن، أثناء نقلها عبر السكك الحديدية، فيما كان يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وأضافت أن "الصواريخ، المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومتراً في البحر".

ونُقل عن حاكم جانكوي الذي عيّنته روسيا، إيهور إيفين، قوله إن "المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة وإن رجلاً يبلغ من العمر 33 عاماً أصيب بشظايا من مسيّرة جرى إسقاطها".

ولم تعلن كييف صراحة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن إذا تأكد تورطها، فقد يمثل هذا الهجوم واحداً من أجرأ الهجمات الأوكرانية في قلب القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014. لا سيما أن قاعدة جوية عسكرية روسية مهمة تقع بالقرب من دجانكو، حسب ما يرى مراقبون.

كما يمكن أن يكون هذا الهجوم بحسب بعض المراقبين رداً على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي يوم السبت الماضي، للقرم في الذكرى التاسعة لضمها.

بالتزامن، أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، فتح تحقيق في الهجوم. وقال متحدث باسم المكتب الصحفي في هذه اللجنة لوكالة "تاس": "تحقق اللجنة في ملابسات الحادثة، وسيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات جميع الأشخاص المعنيين".

وكانت موسكو قد اتهمت أوكرانيا باستهداف الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وقصف مبنى مقر البحرية الروسية في سيفاستوبول.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان قد تعهد مراراً وتكراراً "بتحرير" شبه جزيرة القرم أسوة ببقية المناطق التي أعلنت موسكو ضمها.

(د ع)