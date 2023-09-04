​​​​​​​تدمير عربة للاحتلال التركي وقتل عدد من مرتزقته في منبج

أصدر مجلس منبج العسكري، اليوم بياناً على الرأي العام، جاء في نصه:

"شنّ مرتزقة الاحتلال التركي، صباح اليوم الإثنين، عدة هجمات على عدد من القرى في ريف منبج.

فخلال الهجوم الذي استهدف قرية “الخالدية” غربي مدينة منبج، تصدى لهم مقاتلونا، مقاتلو مجلس منبج العسكري، حيث أسفر عن مقتل عدد من المرتزقة.

وفي قرية عرب حسن، الواقعة أيضاً في ريف منبج الغربي، حاول مرتزقة الاحتلال التركي شَن هجوم على القرية، فتَم استهدافهم من قبل مقاتلينا، ما أدى إلى تدمير عربة، ومقتل أربعة مرتزقة.

وعلى خط نهر الساجور، شمال مدينة منبج، أحبط مقاتلونا محاولة هجوم للمرتزقة على نقاط لقواتنا، ولم يتمكنوا من إكمال هجومهم، وأسفرت عملية التصدي لهم عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

وتأتي هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بالتزامن مع العملية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية تحت اسم “تعزيز الأمن” بريف دير الزور، لمكافحة فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، ومحاربة المرتزقة الذين توغلوا من الضفة الغربية لنهر الفرات والتابعين لبعض الأجهزة الأمنية للنظام".

(أ ب)

ANHA