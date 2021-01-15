​​​​​​​تدمير 3 مُسيّرات مفخخة حوثية باتجاه السعودية على يد التحالف

وقال التحالف اليوم: "إن الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية"، مشددًا على استمرار انتهاك المجموعات للقانون الدولي الانساني واتفاقيه ستوكهولم.

ومن جهته رفضت واشنطن الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الخميس، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

كما أكد اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف المجموعات الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.

وأفاد تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية في سياق متصل، أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متطورة إلى مجموعات الحوثي في اليمن.

وبحسب تقرير للمجلة الأميركية، فإن إيران نشرت طائرات مُسيّرة من طراز شهيد-136 التي يطلق عليها أيضًا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأضاف التقرير أن نشْر تلك الطائرات في اليمن يهدف إلى شنّ هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة.

(د أ)