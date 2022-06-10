وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المدرج الشمالي لمطار دمشق الدولي، خرج عن الخدمة نتيجة تضرره بفعل الضربات الإسرائيلية التي طالت 3 مستودعات للجماعات التابعة لإيران في حرم المطار فجر اليوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك تضرر برج المراقبة داخل المطار، حيث توقفت حركة الطيران في مطار دمشق الدولي وأبلغت شركة "الطيران السورية" جميع المسافرين ممن لديهم حجوزات اليوم، بتأجيل رحلاتهم الجوية من وإلى المطار لمدة 48 ساعة عقب الاستهداف الإسرائيلي وتحويل حركة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب الدولي، ريثما تنتهي "إدارة شؤون المطارات" التابعة لـ "القوى الجوية السورية" بإجراء إصلاحات للمدرج الشمالي لمطار دمشق الدولي.

ويعد المدرج الشمالي لمطار دمشق الدولي المدرج الوحيد الذي يعمل بعد أن خرج المدرج الجنوبي عن الخدمة بفعل الضربات الإسرائيلية التي استهدفت شحنات ومستودعات أسلحة لجماعات تابعة لإيران في حرم المطار خلال العام المنصرم 2021، دون أن يتم ترميمه نتيجة تعرضه للضرر بشكل كبير، ليتم الاعتماد على المدرج الشمالي للمطار والذي سبق وأن حذر من انهياره في حال لم يتم تخفيض عدد الرحلات القادمة إلى دمشق من قِبل المهندسين العاملين في المطار، لا سيما طائرات الشحن "العسكرية" الإيرانية، المحملة بأطنان من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى كونه بات المدرج الوحيد للرحلات المدنية والعسكرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن دوي انفجارات قوية سمعت في دمشق وريفها عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، ناجمة عن قصف إسرائيلي، استهدف مستودعات لجماعات تابعة لإيران في منطقة مطار دمشق الدولي.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الخامس عشر على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

(د ع)