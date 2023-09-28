​​​​​​​تضرر 1500 مبنى ومقتل 3893 شخصاً في درنة

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حصيلة المباني المتضررة من جراء الفيضان في درنة شرقي ليبيا، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من سكان المنطقة، فضلاً عن دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية.

وقالت اللجنة إن إجمالي المباني المتضررة من جراء الفيضان في درنة بلغ 1500 مبنى، وإن إجمالي المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، في حين أن عدد المباني التي غمرها الوحل بلغت 398 مبنى، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

يذكر أن السيول والفيضانات التي ضربت مدناً ومناطق شرقي ليبيا تسببت في خسائر في الأرواح، وتدمير هائل في المباني الخاصة العامة.

وأعلنت سلطات شرق ليبيا إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في 10 تشرين الأول المقبل.

وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنها أعطت "الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 أيلول.

وقالت إن هذا المؤتمر "سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة"، وكانت قد دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال التي اتخذت بعداً كارثياً بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها حكومة الشرق، الثلاثاء.

(س ع)