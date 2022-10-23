​​​​​​​تضامناً مع الكريلا.. اتحاد المرأة الشابة ينصب خيمة في كوباني

ونُصبت الخيمة التي توافد إليها أهالي مقاطعة كوباني، اليوم الأحد، في قرية بندر غرب مدينة كوباني، للتأكيد على الوقوف مع قوات الكريلا والتنديد بالصمت الدولي حيال الهجمات الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع.

وبدأت فعالية خيمة "التنديد والمقاومة" بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه بيان شفهي، ألقته المتحدثة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فريال تمي.

وأشار البيان "خوفاً من المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في وجه السلاح الغاشم لدولة الاحتلال التركي وإلحاقهم الهزائم المتكررة بها، لم يبقَ أمامها سبيل سوى قصف المدافعين عن حرمة الجبال بالسلاح الكيماوي".

وأوضح البيان "الجميع يعلم أن دولة الاحتلال التركي باتت على وشك الانهيار، ولهذا تحاول تصدير أزماتها، وهذا لن يتحقق طالما هناك من يدافع عن المنطقة".

وعاهد البيان شهداء الكريلا بالانتقام، مؤكداً "إيمانهم بعزيمة الكريلا ودحرهم لجيش الاحتلال التركي من كل شبر احتله".

وطالب البيان في ختامه "المنظمات الحقوقية بوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي"، مناشداً الكرد "الخروج إلى الساحات لأنه حان وقت رد الدين لمن ساهموا في معركة كوباني وتصدوا لإرهاب مرتزقة داعش".

ثم عرض سنفزيون عن حياة قوات الكريلا في الجبال.

هذا وستستمر فعاليات خيمة "التنديد والمقاومة" إلى مساء اليوم.

(ن ك/ ل م)

ANHA