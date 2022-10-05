وقامت عضوة البرلمان الأوروبي الممثلة عن حزب الوسط السويدي عبير السهلاني، بقص شعرها، خلال جلسة في البرلمان الأوروبي مخصصة لمناقشة الأوضاع الأخيرة والاحتجاجات المستمرة في روجهلات كردستان وإيران منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وطالبت في كلمة لها أثناء الجلسة، بموقف أوروبي واضح مما يجري في روجهلات وإيران، متوجهة بانتقادات لاذعة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مطالبة إياه باتخاذ موقف واضح ضد النظام الإيراني.

وقالت عبير السهلاني في تصريح لصحيفة أفتون بلادت، "لقد سئمت بشدة من تمتمت هؤلاء الرجال المسنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة، لقد فعلت ذلك لأظهر أن صوت النساء الإيرانيات مسموع على طول الطريق هنا".

واُعتقلت الشابة الكرديّة جينا أميني في الـ 13 من أيلول المنصرم من قبل السلطات الإيرانية بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكلٍ صحيح وكشفها لشعرها ثمّ قُتلت تحت التعذيب، ما أشعل انتفاضة شعبية في روجهلات كردستان وإيران، انتشر صداها في جميع عموم كردستان والعالم، وخاصة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

(ل د)