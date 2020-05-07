​​​​​​​تداعيات كورونا ستزيد من استبداد أردوغان

دخلت تركيا شهرها الثاني منذ أن تم تشخيص أول حالة فيروس كورونا في 10 آذار/مارس، حتى 5 ايار/مايو، وصل عدد الحالات المبلغ عنها إلى 130000 تقريباً، مما يضع تركيا بين الدول الثماني الأولى التي تصارع المرض الفتاك حتى أنها تجاوزت الصين وإيران بالنسبة لأعداد الإصابات، وذلك بحسب تحليل لمجلة ناشيونال إنترست الامريكية.

حتى الآن، تميزت استجابة تركيا بتوتر بين نهج قائم على العلم، يمثله وزير الصحة، فخرالدين خوجة، وما بين الأسلوب الذي شكلته أولويات أردوغان السياسية: إدامة حكمه الفردي من خلال إنقاذ الاقتصاد والحفاظ على قاعدته الدينية المحافظة.

فمع خروج البلاد من الإغلاق ، تشير سياسات أردوغان وكلامه إلى أن البلاد يجب أن تتوقع المزيد من نفس السياسة الاستبدادية، ومن المشكوك فيه أن هذا سوف يساعد في حل المشاكل الاقتصادية والسياسية المستمرة في تركيا والتي تفاقمت بسبب الوباء.

معالجة الفيروس التاجي على النمط التركي

مع احتدام تفشي الفيروس في الصين، اعتقد الكثيرون في تركيا بأنها لن تتأثر بانتشار الفيروس، فحتى منتصف آذار/مارس، توقع الرئيس التركي مكاسب اقتصادية لتركيا الخارجة من الأزمة، إلا أن الذي حصل بعد ذلك بأسبوعين، لم يشر أردوغان في خطاب الموجه إلى الأمة إلى أن البلاد يمكن أن تخرج من الأزمة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

في المقابل، اعتمد خوجة نهجاً أكثر واقعية وقائماً على العلم، حيث أنشأ لجنة استشارية مؤلفة من خبراء وعلماء طبيين، كما اختار أن يكون شفافاً نسبياً من خلال عقد مؤتمرات صحفية يومية ومشاركة البيانات حول مسار العدوى.

وفي تناقض حادّ مع نهج أردوغان نفسه، حظي أسلوب التواصل الأكثر نعومة والأقل انقساماً بكثير بالثناء، وقد ساعده ذلك على كسب الثقة اللازمة لإقناع الجمهور بالامتثال لمجموعة التدابير الحكومية المتزايدة باطراد التي تتراوح بين الإبعاد الاجتماعي، وإغلاق الأماكن العامة وحظر السفر، وفي النهاية حظر التجوال، في استطلاع الرأي العام الأخير، أُفيد أن الثقة في كوكا وصلت إلى مستوى مرتفع بشكل استثنائي بنسبة 75 في المئة، ومع ذلك، لا يزال سياسياً تابعاً بشكل لا لبس فيه لأردوغان وأولوياته السياسية.

أولويات أردوغان

وقد حددت أولويتان من هذه الأولويات للرئيس بعمق اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لإبعاد الفيروس ثم هزيمته في تركيا، وأدت الحاجة الملحة للحفاظ على قاعدته الدينية إلى التردد فيما يتعلق بعزل الحجاج العائدين من مكة بعد حظر السفر الذي فرضته المملكة العربية السعودية ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة بسبب الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وكما يمثل الحفاظ على الاقتصاد قيد التشغيل مصدر قلق كبير لأردوغان، كما كان للقادة حول العالم، ففي صيف 2018 دخل الاقتصاد التركي في حالة ركود اتسمت بمعدلات نمو سلبية، وبطالة متزايدة، وتضخم مرتفع، خاصة في المنتجات الزراعية الأساسية قبل الانتخابات المحلية الحاسمة في آذار/مارس 2019.

فالمشاكل المستمرة مثل ضعف العملة المتواصل، وارتفاع الديون، وتضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية، وتزايد البطالة تهدد بتدمير الاقتصاد التركي، وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 5 %، وأن البطالة قد تصل إلى أكثر من 17 % بحلول نهاية العام، ويؤثر حظر السفر والانكماش في التجارة الدولية على عائدات السياحة والصادرات التركية بقوة، وهما محركان مهمان للعمالة والنمو الاقتصادي، تركت هذه الصورة أردوغان يواجه معضلة بين إنقاذ الأرواح وإنقاذ الاقتصاد.

أصبح التوتر بين الاثنين(إنقاذ الأرواح أو إنقاذ الاقتصاد) مصدراً آخر للتدابير غير المتسقة والجزئية، تميز رده الأولي على الوباء في 18 آذار/مارس بتناقض صارخ حيث دعا الناس إلى البقاء في المنزل، وتجنب السفر بينما أعلن عن تخفيض كبير في الضرائب على السفر الجوي وصناعة الفنادق لتحفيز الأعمال التجارية في نفس الوقت.

بلغ هذا التوتر الواضح بين الحاجة إلى منع انتشار الفيروس من خلال تطبيق إجراءات عزل أكثر صرامة مع الحفاظ على الاقتصاد مفتوحاً ذروته في 12 نيسان/أبريل مع استقالة وزير الداخلية سليمان سويلو.

لإبراز صورة للوحدة، رفض أردوغان استقالة سويلو، مما أسعد مؤيديه الذين احتفلوا بالقرار في شوارع اسطنبول في تحد لإجراءات الابتعاد الاجتماعي، بعد ذلك، أعلنت الحكومة، في ممارسة فريدة من نوعها حول العالم، عن حظر التجوال في 31 مقاطعة فقط في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، وقد أكد هذا القرار، الذي تم التشكيك في فعاليته من قبل الجمعية الطبية التركية.

كل شيء عن البقاء السياسي

النظام الرئاسي للحكومة التي أنشأها أردوغان في عام 2014 وأضفى الطابع الرسمي عليه في عام 2018ن جعل كل السلطة مركزية، مما أدى إلى تآكل الضوابط والتوازنات التقليدية المرتبطة بالحكم الديمقراطي، بينما يزيد الفيروس التاجي من تفاقم الحكومة في تركيا والمشاكل الاقتصادية، هناك ثلاثة تطورات متميزة تخون جهود أردوغان لمواصلة تعزيز حكمه الفردي.

كانت إحدى النتائج المهمة لاستبداد أردوغان المتزايد ومركزية السلطة إضعاف المؤسسات التركية، في حين أن الوكالات الحكومية التركية قد تم إضعافها بشكل ملحوظ بالفعل، وكشفت أزمة كورونا كيف عانت المنظمات المهنية أيضاً، على سبيل المثال، تم استبعاد الاتحاد الطبي التركي، الذي اشتهر منذ فترة طويلة بمهنيته وانتقاداته البناءة لسياسات الحكومة، من المجلس الاستشاري الذي أنشأه وزير الصحة وحرمه من إمكانية صياغة السياسات، في عام 2011 أغلقت الحكومة معهد تطوير وإنتاج اللقاحات الوحيد في تركيا على الرغم من المقاومة والتحذيرات الكبيرة، وتم إنشاء المعهد في عام 1928 وأسس سمعة ذات شهرة عالمية لعمله.

ثانياً، استمر قمع النقد والمعارضة، وإن لم يكن كثيفاً، خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أصبحت ممارسة احتجاز النقاد وشخصيات المعارضة منذ فترة طويلة جانباً مميزاً من الحكم الرئاسي التركي.

أخيراً، منذ أن خسر مرشحو حزب العدالة والتنمية في اسطنبول والمدن الكبرى الرائدة الأخرى انتخابات البلدية العام الماضي، قوّض أردوغان بشكل منهجي جهودهم لمحاربة الفيروس التاجي .

وفي الوقت نفسه، استخدم أردوغان الحاجة إلى التخفيف من السجون المكتظة في تركيا لمنع انتشار الفيروس لتعزيز تحالفه مع شريكه في الائتلاف القومي المتطرف دولت بهجلي وحزب العمل القومي، الذي أصبح حليفاً ضرورياً لكسب 50 بالمئة + 1 الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية.

واعتمد البرلمان قانون العفو الجزئي، الذي طالما رغب فيه حزب العمل القومي، في وقت مبكر من نيسان /أبريل، ويسمح القانون بالإفراج عن تسعين ألف مدان بجرائم جنائية مع الاستمرار في إبقاء ما يقرب من خمسين ألف سجين، بما في ذلك عثمان كافالا وصلاح الدين ديميرتاش، بتهم إرهابية فضفاضة.

استنتاج

ونشرت الإيكونوميست مؤخراً مقالاً يقول إن الأوتوقراطيين يستخدمون كورونا للاستيلاء على السلطة، ولكن بالنسبة لأردوغان، فإن منع الفيروس التاجي من تقويض حكمه الفردي واستباق التحديات المستقبلية له أكثر أهمية، وبالتالي، فإن هذه الأهداف هي التي تجعل نهج أردوغان يبدو مجزأً وتدريجياً مقارنةً بتلك التي تبنتها دول أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان.

ومع ذلك، فإن تعامله مع الأزمة حتى الآن، على الأقل وفقاً لأحد الاستطلاعات، حصل على ما يقرب من 56 %من موافقة الجمهور، بزيادة تزيد عن 15 نقطة، إذا كانت خططه الجديدة لفتح البلاد تسير بسلاسة وتم منع عودة ظهور الفيروس، فمن المرجح أن يزيد هذا الدعم، مما قد يوفر لأردوغان الدعم الذي يحتاجه لتعزيز حكمه.

بالمضي قدماً، من الصعب رؤية كيف ستتمكن تركيا من التعافي من الخسائر الفادحة التي يسببها الفيروس التاجي على البلاد والمشاكل الاقتصادية ومشاكل الحكومة العميقة المصاحبة لها، ومع ذلك، إذا استمر أردوغان في تقديم المزيد من حكمه الاستبدادي، فسيكون التعافي صعباً بشكل مضاعف.

(م ش)