​​​​​​​تداعيات حبس مياه الفرات تتفاقم يومًا بعد يوم والقطاع الزراعي إلى انهيار

لا كلمات تصف المشهد في الرقة، فالذي يعرف الرقة وسهولها الخضراء التي لطالما اشتهرت بها؛ يعرف حجم الضرر والكارثة التي سببها الانخفاض الحاد في منسوب مياه نهر الفرات.

وفي كل مرة يلجأ المزارعون إلى الإعلام لعلهم يجدون آذانًا صاغية في المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على دولة الاحتلال التركي التي باتت تتبجح بجرائمها دونما رادع من الأسرة الدولية.

المزارع عبد الرحمن العجاج من ريف الرقة وصف نهر الفرات بسلاح الدمار الشامل الذي، سوف تنجح تركيا في استخدامه إذا لم تجد من يوقفها عند حدها؛ بإبادة سكان حوض الفرات عن بكرة أبيهم.

وأشار العجاج إلى أن المزارعون يتحضرون هذه الفترة لحصاد القمح وزراعة العشرات من أنواع المحاصيل التكثيفية، مؤكدًا أن وضع نهر الفرات لا يسمح بزراعة أي نوع ولا يشجع المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية حتى على التفكير بذلك.

ومن ناحية أخرى، فقد تضرر حتى المزارعون الذين يعتمدون على الري عن طريق الآبار الارتوازية، فشح مياه نهر الفرات وقلة الأمطار الموسمية التي هطلت على المنطقة هذا العام، تسببت بانخفاض منسوب المياه الجوفية إلى أعماق كبيرة، مما كلف المزارع أعباء أخرى من تمديد شبكات إضافية واستخدام غطاسات بأحجام أكبر.

هذا الأمر أشار إليه المزارع من ريف الرقة الشرقي محمد العيسى، الذي أكد أيضًا أنه خسر ما يقارب الـ 5 ملايين ليرة سورية كنفقات استخراج المياه من نفس البئر، حيث غارت المياه فيه إلى أعماق سحيقة.

وأعرب محمد العيسى عن قلقه من استمرار هذا الوضع على مستقبل المنطقة، حيث إنه، وغيره الآلاف، لن يتمكنوا من ممارسة نشاطهم الزراعي الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم.

وهذا لسان حال كافة المزارعين والمواطنين على حد سواء، فالمواطن الذي لا يعمل بالزراعة يستفيد من رخص أسعار الخضروات المنتجة محليًّا، والتي قد لا تتوفر في الأسواق هذا العام، يضاف إليها أزمة اقتصادية خانقة وأمراض وأوبئة تعصف بالمنطقة.

(مـ)

ANHA