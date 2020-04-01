​​​​​​​طبيب من قامشلو يبادر لاستقبال الحالات الإسعافية وإجراء العمليات مجاناً

بعد المبادرات التي أطلقها العشرات من أطباء مدينة قامشلو من كافة الاختصاصات الذين أنشأوا "عيادة افتراضية" للرد على أسئلة واستفسارات المرضى في ظل حظر التجوال الذي تشهده المنطقة والعالم بسبب فيروس كورنا، أعلن الدكتور منال محمد والذي يشغل منصب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة عن استعداده لاستقبال كافة الحالات الإسعافية المتعلقة بالأمراض النسائية ضمن عيادته في مدينة قامشلو وأيضاً إجراء العمليات النسائية والولادات بشكل مجاني.

وأشار الدكتور منال إلى أنه يستقبل الاتصالات والاستفسارات على الرقم التالي 00963994118273

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت بتاريخ 23 آذار حظراً للتجوال في عموم المنطقة للوقاية من فيروس كورونا.

(أ ب)

ANHA