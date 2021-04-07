​​​​​​​طبيب في مشفى الرقة: قرار الحظر كان ضروريّاً

طبّقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، قرار الحظر الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وأصدرت الإدارة الذاتية قرارًا يقضي بفرض حظر كامل في مدن الرقة والحسكة وقامشلو، على أن يبدأ الحظر اليوم وينتهي في الثاني عشر من نيسان الجاري، وليبدأ بعدها العمل بحظر جزئي، فيما طُبق قرار الحظر الجزئي على باقي مناطق شمال وشرق سوريا.

مشرف قسم الترياج في المشفى الوطني في الرقة محمد الجابر، قال إنهم سجلوا خلال الشهر الحالي 20 حالة وفاة لمصابي كوفيد 19 وهذا الرقم كبير، كما أجرى المشفى خلال شهر آذار 1004 مسحات، ثبت إصابة 208 حالات بالفيروس.

ويهتم قسم الترياج في المشفى بتقييم حالات المرضى سلبية كانت أم إيجابية، ويوجد فيه كادر مختص من الأطباء وتوجد فيه عدة أقسام، منها تقييم الحالات وفرزها وقسم للمسحات وكذلك قسم للتثقيف الصحي" بحسب ما صرح به محمد الجابر".

وأضاف الجابر "يهتم قسم التثقيف الصحي بتوعية الحالات المشتبه بها، ثم أخذ المسحات للحالات، وهناك برنامج خاص للتثقيف (برنامج التواصل)، ونستخدم التثقيف في حال كانت الحالة المشتبه بها سلبية".

وحث الأهالي على ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي بعد الاشتباه بالإصابة، "من الضروري أولًا أخذ مسحة، ثم عليه أن يحجر نفسه في المنزل لمدة ثلاثة أيام إلى حين صدور نتيجة المسحة".

وقال محمد الجابر إن قسم الترياج في المشفى الوطني مجهّز بشكل كامل من أطباء وممرضين وأسطوانات الأوكسجين والأسرّة".

وأضاف: "يوجد في الرقة مركزان للحجر الصحي هما مركز الهلال الأحمر ومركز النهضة، في هذا المركز الأسرّة ممتلئة في الوقت الراهن".

وأردف أيضًا: "نعلم جيدًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي وضرورة العمل على تأمين المعيشة، ولكن نحن أمام خطر كبير لانتشار الفيروس المخيم على العالم أجمع ففي النهاية نحن جزء من هذا العالم".

وأكد على جهوزية مراكز الحجر (مركزي النهضة والهلال الأحمر) في الرقة لجميع الحالات ولكن ضمن الإمكانات المتاحة، والتي تعتبر نوعًا ما جيدة.

(ك)

ANHA