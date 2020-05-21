​​​​​​​طبيب بيطري ينصح بتلقيح المواشي خلال هذه الفترة من السنة

يتخوف مربو المواشي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، من الأمراض الموسمية التي تصيب المواشي خلال فترة الحصاد، كمرض إنترتوكسيميا أو ما يعرف بمرض التسمم الداخلي، نتيجة الإفراط في تناول السنابل.

الطبيب البيطري هفال يوسف أشار إلى أن مرض إنترتوكسيميا (الرميم - قوتك) يهدد حياة المواشي خلال هذا الفترة، ونصح بضرورة الإسراع في لقاح مواشيهم بدواء الإنترو المضاد للتسمم.

وبيّن يوسف أن التناول المفرط للسنابل يهدد حياة المواشي ويجعلهم عرضة للإصابة بالمرض، كما حدث خلال العام الماضي، حيث فقد مربو المواشي عدداً كبيراً من مواشيهم، ونصح مربي الطيور بإعداد برنامج غذائي منظم خلال هذه الفترة.

وبحسب آخر الإحصائيات التي تمت في الناحية قبل عامين، يتجاوز عدد الأغنام فيها الـ 70 ألف رأس، بالإضافة إلى حوالي 4 آلاف من الأبقار، و7 آلاف من الماعز.

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ANHA