​​​​​​​تبث من الغرب وتتمول من تركيا.. الإخوان يطلقون فضائيات لمهاجمة مصر 

وأطلقت الجماعة فضائية تسمى "حراك 11-11"، وأعلنت أنها ستخصص لبث ونقل التظاهرات التي تدعو لها منصاتها ولجانها في مصر للتظاهر وتغيير النظام، بحسب زعمها.

بحسب المعلومات التي نشرتها شبكة الحدث، فإن هذه الفضائية يقف وراءها الجبهة الثالثة في جماعة الإخوان والتي أطلقت على نفسها لقب "تيار التغيير"، ويقودها قيادات "حركة حسم" والخلايا المسلحة التابعة للقيادي السابق محمد كمال الذي قتل في مواجهة مع قوات الأمن المصرية في العام 2016.

وقالت وسائل إعلامية أن هذه الفضائية الجديدة ستبث من العاصمة الفيتنامية هانوي، ومن عدد من المدن الأوروبية والأميركية.

وأتت هذه التطورات بعد 24 ساعة من إعلان جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين إطلاق فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة والحشد للتظاهرات ضد الحكومة المصرية.

كما أطلقت الجماعة على الفضائية اسم "الشعوب"، ويديرها بشكل أساسي الإعلامي الهارب معتز مطر الذي سبق أن رحل من تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد، وأوقفت برنامجه على فضائية "الشرق".

في حين يقوم بتمويل الفضائية رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا، والذي يعتبر أحد أبرز قيادات الجماعة والذراع المالية للتنظيم، وتحديداً جبهة محمود حسين في إسطنبول.

وكانت تركيا قد روجت لإغلاق بعض المنابر التابعة للإخوان المسلمين والتي تتواجد على أراضيها بعد مساعيها للتوصل إلى مصالحة مع القاهرة، إلا أن هذه المساعي لم تحقق تقدماً بسبب مماطلة تركيا بتنفيذ الشروط المصرية والتي أبرزها إيقاف دعم الإخوان المسلمين.

(ي ح)