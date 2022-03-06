​​​​​​​تبريكات بحلول 8 آذار في عين عيسى والرقة وقامشلو

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا في الـ 23من شهر شباط المنصرم، والمقررة أن تستمر لغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري، تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

قامشلو

نظم اتحاد المرأة الشابة وبالتنسيق مع مكتب المرأة في هيئة الشباب والرياضية بإقليم الجزيرة، مسابقة دراجات هوائية للشابات، وذلك تحت شعار" بالروح الشبابية لفيان ونوجيان سنصعد نضال الثامن من آذار".

المتسابقات انطلقن من دوار أوصمان صبري غرب مدينة قامشلو، متجهات صوب ملعب شهداء 12 آذار وسط المدينة.

وانتهت المسابقة بفوز الشابة ميديا غانم بالمرتبة الرابعة، والشابة هيلين داوود بالمرتبة الثالثة، ونارين نزير بالمرتبة الثانية، أما المرتبة الأولى فقد نالتها الشابة إيمان حسن، حيث تم تقديم الدروع التقديرية للفائزات من قبل اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع مكتب المرأة في هيئة الشباب والرياضية في إقليم الجزيرة.

عين عيسى

بينما وزع مؤتمر ستار بالتعاون والتنسيق مع لجنة المرأة بمقاطعة كري سبي الهدايا على المؤسسات الخدمية وقوى الأمن الداخلي بالمقاطعة، وذلك ضمن فعالياته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقديراً للجهود المبذولة من قبلهم.

ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 آذار، وزع اليوم مؤتمر ستار بالتعاون والتنسيق مع لجنة المرأة بمقاطعة كري سبي الهدايا على مؤسسات المقاطعة الخدمية (لجنة المياه، البلدية)، وحواجز الأمن الداخلي على مداخل ناحية عين عيسى.

وبارك كل من مؤتمر ستار ولجنة المرأة اليوم العالمي للمرأة على عمال المؤسسات الخدمية والحواجز الأمنية، وشكروهم على جهودهم المبذولة في العمل، وحفظ الأمن والاستقرار في الناحية.

هذا وتستمر فعاليات مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث من المقرر أن تقيم يوم غد الاثنين حفلة في مخيم مهجري كري سبي للنازحين بهذه المناسبة ومشاركتها مع النازحين الذين هجرهم المحتل التركي ومرتزقته من مدنهم وقراهم بعد احتلالهم لها.

الرقة

في السياق، نظّم تجمع نساء زنوبيا ندوة حوارية بعنوان "قضية الحرية بالنسبة للمرأة والرجل" في الرقة، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها رحّبت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا، خلود العيسى، بالضيوف وهنأت النساء بيومهن العالمي.

بدورها، ناقشت الإدارية في مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف قضية الحرية بين الرجل والمرأة وأكدت أن "قضية الحرية ليست قضية المرأة فقط وإنما قضية الرجل أيضاً".

من جانبه، قال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين، عبد الرحمن أحمد: "المرأة في مجتمعنا أدت دوراً ريادياً في الحياة".

كما أكدت عضوة مجلس سوريا الديمقراطية، ضبية الناصر أن "الحرية هي الاعتراف بحقوق الآخر بغض النظر عن الجنس وأن مفهوم القدرة على تحويل المستحيل إلى ممكن مرتبط بمدى إدراكنا لمعنى الحرية".

(كروب/ي م)

ANHA