​​​​​​​تبادل أسرى بين حكومة دمشق وإسرائيل بوساطة روسية

ونقلت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق عن مصادر أن عملية تبادل للأسرى "تتم حاليًّا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين (نهال المقت وذياب قهموز) من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية/ منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".

هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وبحسب موقع روسيا اليوم، أن إسرائيل قررت الإفراج عن الأسير السوري ذياب قهموز، بموجب صفقة تبادل بين سوريا وإسرائيل وبوساطة روسية.

(ش ع)