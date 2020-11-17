​​​​​​​تبادل 200جثة في قره باغ، والمعارضة تطالب بإقالة باشينيان

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، أن أرمينيا وأذربيجان تبادلتا حتى الآن جثث 200 شخص قتلوا في قره باغ.

وأكد ماورير أن اللجنة الدولية ستواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه، وشدّد على أن أولويات اللجنة في قره باغ، هي مساعدة السكان النازحين، وانتشال جثث القتلى، فضلاً عن زيارة الأسرى من أجل التحضير للمفاوضات والتبادلات المحتملة.

وأضاف ماورير أنه "فيما يتعلق بانتشال جثث القتلى، يسعدني أن أبلغكم أنه مع وجود قوات حفظ السلام الروسية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد بدأ الطرفان في انتشال الجثث وتبادلها".

إلى هذا طالبت عضوة حزب "أرمينيا المزدهرة" المعارض، نايرا زغرابيان، بإقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وقالت في جلسة برلمانية: "اليوم في غرفة الاجتماعات هذه يجب مناقشة قضية واحدة فقط، وهي إلغاء حالة الحرب واستقالة نيكول باشينيان، وليس لدينا أي حق أخلاقي في مناقشة قضية أخرى".

يذكر أن أصوات المعارضة تعلو في الداخل الأرميني بإقالة رئيس الوزراء على خلفية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان بوساطة روسية في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والقاضي بتوقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

واندلعت في الـ27 من أيلول/ سبتمبر الماضي الاشتباكات مع أرمينيا وأذربيجان، وسط الدعم التركي للطرف الثاني، عبر إرسال المئات من مرتزقته من سوريا وليبيا للقتال ضد أرمينيا.

(س ر)