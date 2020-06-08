​​​​​​​تعزيزات هي الأضخم إلى ريف إدلب.. هل اقتربت العملية العسكرية؟

أفادت وسائل إعلامية أن القوات الحكومية ومرتزقة تركيا يستقدمون تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف إدلب الجنوبي، ما يُنذر بعملية عسكرية قد تبدأ في أي وقت.
خبر 2020-06-08T11:22:00 مركز الأخبار

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مرتزقة "تحرير الشام" استقدموا اليوم تعزيزات عسكرية تكاد تكون هي الأضخم منذ وقف إطلاق النار، نحو مواقعها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقال المرصد السوري إن الرتل ضم عشرات الآليات التي تحمل مرتزقة ومعدات عسكرية ولوجستية.

وفي السياق ذاته تواصل القوات الحكومية تحشدها في المنطقة هناك، وسط وصول مزيد من التعزيزات العسكرية، ما ينذر بعملية عسكرية قد تبدأ في أي وقت.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تعزيزات عسكرية استقدمتها مرتزقة "وحرض المؤمنين" نحو مواقعها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)


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